이마트, 역대 최대 물량 딸기 행사…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 18일부터 24일까지 ‘딸기 챔피언’ 행사를 진행한다고 17일 밝혔다. 이 행사에서는 다양한 딸기 품종으로 차별화된 매장을 운영, 일반 딸기부터 프리미엄 딸기까지 무려 9종의 딸기를 선보인다.

이마트는 일주일 행사로는 최대 물량인 320톤의 딸기를 확보했다. 딸기 성수기인 크리스마스 및 새해 일주일 판매 물량이 약 150톤 내외인 것을 볼 때 딸기 성수기보다 두 배 이상 많은 물량이다.

이마트에 따르면 올해 딸기는 매출 300억 고지를 돌파해 겨울 과일 1위를 넘어 겨울 상품 전체 매출 2위에 등극했다.

이마트 관계자는 "작년부터 이어진 이마트의 품종 다양화 정책으로, 여러 종류의 딸기가 고객들에게 많은 사랑을 받고 있다"며 “앞으로도 좋은 품질은 물론 다양한 품종의 딸기를 확보, 고객들에게 최고의 만족을 드릴 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr