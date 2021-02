「오늘의 레시피」 셀프 월남쌈

▷주재료(2인분)

쇠고기(얇게 썬 것) 100g, 식용유 약간, 새우살 100g, 쌀국수(얇은 것) 50g, 오이 1/2개, 양배추 3장, 노랑ㆍ빨강ㆍ초록 파프리카 1/4개씩, 무순 1팩, 라이스페이퍼 20장, 월남쌈 소스(땅콩 소스, 칠리 소스 등) 적당량씩

▷쇠고기 양념 재료

간장 1, 설탕 0.5, 다진 파 1, 다진 마늘 0.3, 청주 1, 참기름ㆍ후춧가루 약간씩

▷만들기

★ 요리 시간 30분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공