서울시, 올해 도시재생·건축 분야 117억원 규모 용역 발주

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 올해 도시재생과 건축 분야에서 총 117억원 규모의 용역 53건을 발주할 계획이라고 15일 밝혔다.

도시재생실, 도시계획국, 주택건축본부, 지역발전본부, 공공개발기획단, 도시공간개선단 등 6개 실·국·본부 용역을 집계한 것으로, 세부 내용은 용역자료집에 수록해 이날 도시재생포털에 공개된다.

도시재생실은 효창원로 독립기념길 조성 등 13건, 도시계획국은 경관계획 재정비 수립 등 15건, 주택건축본부는 공동주택 리모델링 기본계획 재정비 등 9건을 발주한다.

지역발전본부는 동북권 광역거점 역할 제고를 위한 입체적 도시공간계획 수립 등 10건, 공공개발기획단·도시공간개선단은 입체복합도시 시범사업 활용계획 수립 등 6건을 주문할 예정이다.

올해 도시재생·건축 분야 용역 규모는 코로나19 등의 영향으로 지난해 73건, 194억원에서 액수 기준 약 40% 감소했다.

