안철수 "연립지방정부론이 나눠먹기?…뭐 눈에는 뭐만 보인다더니"

"합리적 제안을 권력 나눠먹기로 왜곡 호도"

"언론개혁법은 민주주의를 파괴하는 언론압살 책동"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당이 연립지방정부론을 '나눠먹기'로 비판한 것에 대해 안철수 국민의당 대표가 강력하게 반발했다.

15일 안 대표는 국회에서 열린 국민의당 최고위원회의에서 "나라 경제를 이 지경으로 만든 문재인 정권은, 반성은커녕 정치적 이익을 챙기고 야당을 비난하는 데만 골몰하고 있다"면서 "야권을 지지하는 국민의 뜻을 받들기 위한 야권 연대나 연립지방정부론을 폄훼하는 데 모든 노력을 쏟아붓고 있다. 당연한 주장과 합리적인 제안을 ‘권력 나눠먹기’로 왜곡 호도하고 있다"고 비판했다.

그는 "정말 ‘뭐 눈에는 뭐만 보인다’는 말이 딱 들어맞는다"면서 "지난 9년 동안 서울시를 장악해 세금으로 자기 욕심 채우고 자기 사람 먹여 살리느라 시정을 내팽개쳤던 자들이니, 야당도 자기들과 똑같은 수준이라고 착각하나 본다"고 반박했다.

안 대표는 "작년 12월 21일에 말씀드렸던 서울시 연립지방정부 구성안은 야권의 힘을 하나로 모으기 위한 것"이라며 "야권의 유능한 인재들을 널리 등용해서 서울시의 문제들을 제대로 풀기 위한 것이며, 그동안의 잘못을 바로잡고 서울시민들에게 더 좋은 공공서비스를 제공할 수 있게 하기 위한 것"이라고 했다.

그는 "나라를 절단내고 자기들끼리 해 먹느라, 배가 부르다 못해 배 터지는 소리를 내고 있는 여당은 비난할 자격이 없다"면서 "발언의 취지를 왜곡하고 본질을 흐려서 야당을 자신들의 저급한 수준으로 끌어내리려는 저열한 정치적 비난을 즉각 중단하기를 바란다"고 밝혔다.

이외에도 안 대표는 민주당이 추진중인 언론개혁법을 두고서 "민주주의를 파괴하는 언론압살 책동"이라며 "지금 즉시 중단해야 한다"고 말했다. 그는 "문재인 정권이 소위 언론개혁으로 만들려는 어용 언론은 민주주의와 법치를 서서히, 그러나 완벽하게 회복 불능상태로 만들, 해독제 없는 독화살"이라고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr