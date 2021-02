[아시아경제 이민지 기자] 멜파스 멜파스 096640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,585 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,540 2021.02.10 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정멜파스, 터치패널(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 24.76% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 는 10일 지난해 연결 영업이익으로 12억1691만원을 기록해 전년동기대비 69% 줄었다고 공시했다. 매출액은 34% 줄어든 502억원을 기록했다.

회사 측은 “코로나19 상황에 의한 업황 악화와 판매량 감소로 매출액이 줄었다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr