[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ AK홀딩스=자회사 AK켐텍이 지난해 연결 영업이익으로 303억원을 기록해 1년 전보다 40% 성장했다고 공시.

◆ SPC삼립=지난해 연결 영업이익으로 511억원을 기록해 1년 전보다 8.8% 성장했다고 공시.

◆ SK=지난해 영업손실 1910억원을 기록해 적자전환됐다고 공시.

◆ 키움증권=지난해 연결 영업이익 9549억원을 기록해 전년대비 101% 늘었다고 공시.

◆ 한국항공우주=전현직 임직원의 회계기준처리 기준 위반혐의에 대해 서울중앙지방법원으로부터 무죄를 받았다고 공시.

◆ 현대엘리베이터=지난해 연결 영업이익으로 1510억원, 순이익으로 985억원을 기록해 전년대비 각각 10%, 126% 늘었다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr