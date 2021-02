셀트리온, 안과질환 치료제 바이오시밀러 글로벌 임상 3상 개시

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 341,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,997,418 전일가 341,500 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감셀트리온, 코로나19 치료제 조건부 허가 획득 close 은 안과질환 치료제 '아일리아' 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)인 'CT-P42'의 글로벌 임상 3상에 착수했다고 7일 밝혔다.

이번 임상 3상은 내년 하반기까지 총 13개국의 당뇨병성 황반부종 환자들을 대상으로 실시된다. CT-P42와 아일리아의 유효성·안전성, 약동학과 면역원성 등의 비교 연구를 진행할 계획이다.

아일리아는 미국 리제네론이 개발한 블록버스터 안과질환 치료제로 황반변성, 당뇨병성 황반부종 등의 치료제로 사용된다. 아일리아의 글로벌 매출 규모는 2019년 기준 약 8조 5000억원이다.

셀트리온은 오는 2030년까지 매년 1개 이상의 의약품 허가를 목표로 CT-P42 개발에 나섰다. CT-P42는 올해 상반기 유럽의약품청(EMA) 승인이 예상되는 CT-P17(휴미라 바이오시밀러)과 현재 글로벌 임상 중인 CT-P16(아바스틴 바이오시밀러), CT-P39(졸레어 바이오시밀러), CT-P41(프롤리아 바이오시밀러), CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 등과 함께 셀트리온의 차세대 성장동력이 될 전망이다.

셀트리온 관계자는 “셀트리온은 아일리아의 미국 독점권이 2023년 11월에 만료된다는 점에 착안해 CT-P42개발에 착수했다”며 "CT-P42 글로벌 임상을 성공적으로 마쳐 고품질 바이오의약품에 대한 환자들의 치료 접근성을 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

