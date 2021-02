文대통령,'세계 최대' 해상풍력 협약…"코로나로 지친 국민들께 반가운 소식" (종합)

전남 신안 해상풍력단지 48.5조원 투자 협약식 참석…2030년까지 5대 해상풍력 강국 도약 목표

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 5일 "전남 신안에서 세게 최대 해상풍력단지 조성을 위한 투자 협약과 전남형 일자리 상생 협약이 함께 체결된다"면서 "코로나로 지친 국민들께 반가운 소식을 전하게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오후 전남 신안군 임자대교에서 열린 '세계 최대 해상풍력단지 48조 투자협약식, 바람이 분다' 행사에 참석해 전남지역 노·사·민·정 대표 등 투자협약 관계자들을 격려했다. 문 대통령의 '한국판 뉴딜' 열번째 현장 행보이자 '지역균형 뉴딜 투어'로는 첫 번째 행보이다.

문 대통령은 "신안 앞바다에 들어설 해상풍력단지는 현존하는 세계 최대 해상풍력단지보다 무려 일곱 배나 큰 규모이다. 여기서 생산되는 8.2기가와트의 전기는 한국형 신형 원전 여섯 기의 발전량에 해당하고, 서울과 인천의 모든 가정이 사용할 수 있는 엄청난 양"이라고 말했다.

문 대통령은 "경제적 효과도 막대하다. 2030년까지 48조5000억원의 투자가 이루어지고, 12만개의 일자리가 만들어진다. 목포는 해상풍력 물류의 중심지가 되고, 영암과 신안에는 대규모 해상풍력설비 제조단지가 들어서게 된다"면서 "지역균형 뉴딜’의 선도 프로젝트로 지역경제 회복과 대한민국 경제 도약의 힘찬 발걸음을 내딛게 됐다"고 평가했다.

문 대통령은 "전 세계 해상풍력은 매년 30% 가까이 성장하고 있다. 우리는 삼면이 바다로 해상풍력의 무궁한 잠재력을 가지고 있으며, 해양플랜트와 철강 등 관련 분야에서 세계 최고 기술력을 보유하고 있어 경쟁력도 뒤지지 않는다"면서 "정부는 2030년까지 5대 해상풍력 강국으로 도약한다는 목표 하에 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 다짐했다.

한편 신안 해상풍력 사업은 한전, SK E&S, 한화건설 같은 민간 발전사, 두산중공업, 씨에스윈드, 삼강엠앤티 등 해상풍력 제조업체와 지역주민이 참여하여 8.2기가와트 규모의 세계 최대 해상풍력단지를 조성하는 사업이다. 8.2기가와트는 1기가와트급 원전 약 8기에 해당하는 전력량으로 지난해 세계 최대 해상풍력단지인 영국 Horn Sea (1.12기가와트)의 7배 이상 규모이다.

청와대는 "2030년까지 약 48.5조원의 대규모 투자가 이뤄지면 목포 신항 지원부두 및 배후단지를 해상풍력 물류 중심지로 개발하는 것이 가능해져 작년 7월 해상풍력 발전 방안에서 강조한 해상풍력 관련 산업생태계 육성에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다. 48.5조원 중 민간투자는 약 47.6조원, 정부투자는 약 0.9조원이다.

