노식래 서울시의원 '온전한 용산공원 조성 어떻게?" 온라인 토론회 개최

시민참여와 소통이 무엇보다 중요, 이제는 말할 때”...“오염자 부담 원칙 적용, 잔류부지 없는 온전한 공원 조성해야”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 노식래 의원(민주당, 용산2)은 4일 '온전한 용산공원, 어떻게 조성할 것인가'란 주제로 토론회를 개최했다.

이번 토론회는 코로나19 방역지침 등에 의거, 전면 비대면 온라인(줌, zoom) 토론회로 진행, 서울시의회 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계됐다.

이에 따라 토론자들은 미국 LA와 부산, 세종, 천안 등에서 온라인으로 참여, 5인 이상 집합금지 기간임에도 50여명의 청중들이 채팅창을 통해 활발하게 의견을 개진했다.

미국 LA에서 '미래 용산공원의 도시적 기능과 역할'을 주제로 첫 번째 발제를 진행한 한양대 최창규 도시대학원 교수는 “단절된 도시공간을 통합, 재구조화, 근대 역사문화자원과 자연경관자원을 보전·활용, 무엇보다 다양한 방식의 시민참여가 이루어져 국민에 의한 국민의 공원이 조성돼야 한다”고 강조했다.

'부산시민공원 조성 사례와 시사점'을 주제로 두 번째 발제를 맡은 경성대 강동진 도시공학과 교수는 “우리나라 최초로 미군부대를 공원화한 사례인 부산시민공원은 공원 조성을 서두르는 바람에 다양한 갈등이 발생, 기름(환경)오염 문제, 시민운동 역량 부족 등으로 인해 더 좋은 공원을 만들지 못한 아쉬움이 있다”며 “용산공원은 부산시민공원 조성 과정을 반면교사로 삼아 조금 더디더라도 정교한 계획을 수립해야 한다”고 제안했다.

토론자로 참여한 신백주 용산공원추진위원회 위원은 “용산공원이 부여받은 국가공원의 위상에 걸맞도록 역사성의 재고찰과 생태 회복 등 내용을 채울 수 있도록 시민의 다채로운 상상력을 담아나가야 한다”고 주장했다.

용산미군기지온전히되찾기 주민모임 김은희 대표는 “용산공원이 민족의 상처를 치유하고 자존을 회복하는 국가공원이 되기 위해서는 국내법, 국제법에 의한 오염자 부담의 원칙이 적용되고, 드레곤힐 호텔과 헬기장 등 잔류부지 없는 온전한 공원이 조성되어야 한다”고 목소리를 높였다.

디에이그룹 진린 본부장은 “용산공원 조성은 왜곡된 용산 일대 도시조직을 치유하는 기회일 뿐 아니라 서울 도심의 활성화를 위한 기회”라며 “충분한 조사와 분석을 바탕으로 이전·철거·회복·조성 계획을 수립하고 각 단계별로 충분한 소통과 의견수렴이 이루어져야 한다”는 의견을 제시했다.

국토교통부 안세희 용산공원조성추진단 과장과 서울시 윤호중 도시계획국 과장은 “중앙정부와 서울시가 긴밀히 협력, 국민들의 다양한 의견에 귀기울이면서 세계적인 국가공원을 조성할 수 있도록 노력해나가겠다”고 계획을 밝혔다.

토론회를 주관한 노식래 의원은 “토론에 참여한 모든 분들이 시민 참여와 소통의 중요성을 강조했다”며 “국토부와 서울시는 보다 더 활발한 시민 참여를 위한 다양한 방식을 고민하고 지원해야 할 것”이라고 주장했다.

또 “용산공원은 아픔의 역사를 딛고 공간의 주권을 되찾은 희망의 상징이자 국민적 관심과 열망으로 이뤄낸 우리 모두의 뜻깊은 결실”이라며 “역사와 생태가 공존하는 온전한 용산공원으로 조성하기 위해 보다 많은 시민들이 보다 활발히 참여하고 목소리를 내야 할 때”라고 제안했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr