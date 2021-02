경복대, 신입생 장학금 대폭 확대한다

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 올해 입학하는 신입생을 대상으로 장학금을 대폭 확대한다. 이는 코로나19로 어려움을 겪는 수험생을 둔 학부모들의 경제적 부담을 덜어주기 위한 조치다.

경복대는 먼저 올해 수시 및 정시모집 합격생에게 입학 장학금을 지급한다. 또 합격생으로 등록을 하면 4차산업 인재장학금 우선 대상자로 선정해 장학금을 준다.

경복대는 학령 인구 감소로 입학자원이 급격히 감소하는 상황에서 우수한 인재를 유치하기 위해 어려운 대학 재정 상황에서도 수시 및 정시 합격생들에게 장학금 지급을 결정했다고 설명했다

경복대는 그동안 면학풍토 조성 및 향학열을 높이고, 학업에 의지가 있는 학생이 학비문제로 학업을 포기하는 일이 없도록 재학생들에게 아낌없는 투자를 하고 있다.

2019년 재학생 94%가 각종 장학 혜택을 받았다. 장학금 규모는 수도권 최상위 수준인 269억원이다.

경복대는 남양주캠퍼스와 포천캠퍼스에 최신 편의시설로 1000여명을 수용할 수 있는 친환경 기숙사도 운영하고 있다. 기숙사 수용인원은 남양주캠퍼스 702명, 포천캠퍼스 314명이다.

경복대는 아울러 학사학위 전공심화 과정을 운영하고 있다. 이 과정을 거치면 4년제 대학과 동일한 학사학위를 수여받을 수 있다. 대학원 진학도 가능하다.

경복대는 올해 입학생들의 통학 등 교통 편의도 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

경복대는 우선 학생복지 무료통학버스 44대를 수도권 전역에서 운행한다. 또 올 연말쯤에는 서울지하철 4호선이 연장 개통된다. 이럴 경우 통학시간 단축으로 학생들의 대학생활 만족도 역시 크게 개선될 전망이다.

경복대는 2017~2019 3년 연속 수도권대학(졸업생 2천명이상) 통합 취업률 1위에 이어, 2020년 졸업생 2천명 이상 대학 중 취업률 전국 1위를 차지했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr