한국철강은 지난해 매출액이 전년대비 11.9% 감소한 6338억원을 기록했다고 3일 공시했다. 영어이익은 351억원 187% 증가했지만, 당기순손실이 84억원으로 적자전환했다.

