김동성, "300벌어 200 보내줘, 루머 억울"…여자친구 인민정 소개 (우리 이혼했어요)

[아시아경제 김봉주 기자] 김동성 전 쇼트트랙 선수가 과거 배드파더스 논란을 해명하고, 현재 여자친구를 소개했다.

1일 방송된 TV조선 '우리 이혼했어요'('우이혼')에는 김동성과 그의 여자친구 인민정이 재혼하우스에 입성했다.

방송에서 김동성은 먼저 제작진들과 사전 미팅을 가졌다.

김동성은 자신이 양육비를 안주는 나쁜 아빠들을 공개한 사이트 '배드파더스'에 이름이 올라간 것을 두고 "원래는 월급 300만 원 벌어서 200만 원은 계속 양육비로 보내줬었다"고 해명했다.

그러면서 "(코로나19) 전에는 지급이 가능했던 금액이다. 요즘은 초중고 애들을 맡아서 코치하고 있다. 원래는 지방에서 한두 번씩 성인을 가르쳤다. 그런데 코로나 19로 링크장이 문을 닫으면서 아예 일을 못 하게 됐다"고 설명했다.

김동성은 현재 만나는 사람이 있다고도 밝혔다. 그는 "나의 기를 세워주는 친구라 어머니도 좋아한다. 혼인신고는 아직 안 했는데 다 해결되면 재혼할 거다"라고 전했다.

이어 여자친구 인민정이 등장했다. 인민정은 "저는 이혼한 지 오래돼서 방송에 나오는 건 상관없다. 2014년 이혼했다"고 밝혔다.

김동성이 "분명히 저를 안 좋아하는 사람이 있을 텐데 여자친구까지 엮어서 욕할까 봐"라며 걱정하자, 인민정은 "내 걱정은 없고, 오빠 악성 댓글이 걱정이다. 본의 아니게 벌어진 상황과 주변 시선들로 주눅 든 모습이 걱정돼서 나라도 오빠를 지켜주고 싶었다"고 답했다.

이어진 장면에서 김동성의 어머니가 등장했다. 어머니는 "엄마랑 상의도 없이 니가 일을 저질렀다"면서 "애들 양육비 해결됐어?"라고 물었다.

김동성은 "방송하면 출연료가 나오니까. 양육비에 충당할 수 있으니까 그 때문에 방송하는 이유도 있다. 더는 양육비 밀리지 않게끔 내 자리를 잡는 게 최우선이라고 생각한다. 성인이 되면 양육비는 안 줘도 되지만, 대학등록금도 마련해줘야 하고"라고 답했다.

어머니는 "민정이와 숨어서 살다시피 떳떳하지도 못한 모습이 안타까웠다"면서도 "너 혼자 방송하면 괜찮은데 민정이가 또 같이 나가야 하나 싶은 게 아쉽다"고 했다.

김동성은 "저 문제아가 왜 TV에 나올까? 사람들 입에 오르내리는 루머들 중 아닌 건 아니라고 말하고 싶고. 방송을 통해 솔직하고 진솔하게 이야기하고 싶어서 용기 내 출연했다"면서 "여자친구가 오빠가 다시 한번 방송을 하는 기회가 주어진 것에 대해 같이 출연해서 도와주겠다고 하더라"라고 말했다.

스튜디오에서 출연진들은 "쉽지 않은 결정이다. 여자친구가 대단하시다"라며 감탄했다.

이어진 장면에서 김동성, 인민정 커플은 재혼하우스에 입성해 오붓한 시간을 보냈다.

인민정이 "나는 가끔 인터넷에 오빠 이름을 쳐봐. 나쁜 기사가 나왔나 싶어서"라고 말하자 김동성은 "내 사진 다 내려버렸다. 많은 사건·사고가 있어서 사람들이 날 잊었으면 좋겠다는 생각이 들어서 포털 인물 검색을 다 내렸어"라고 했다.

김동성은 "너가 이걸(방송을) 한다고 했을 때 난 의아하고 미안했다"라고 말했다.

이에 인민정은 "사람들이 그는 너를 가볍게 만나는 거다 정신 차리라는 카톡을 많이 했다"면서 "이 이야기는 오빠에게 처음 말한다. 친구들에게 다 말해줬다. 너가 아는 그는 뉴스나 신문에서 보는 사람이고 나는 옆에서 보는 인간 김동성을 알기 때문에 니가 그런 이야기를 나에게 하는 건 아닌 것 같다고 했다. 더는 카톡 하지 말자고. 내가 오빠랑 어떻게 사는지 니가 봐보라고 말해줬다"라고 답했다.

이어 "우리가 어릴 때 잠깐 알았다가 다시 만나게 됐다. 다시 봤을 때 오빠가 많이 힘들 때였다. 문득 '오빠가 왜 욕을 먹어야 하지?' 라는 생각을 했고, 밥도 안 먹고 맨날 집에 있을 때 그게 좀 불쌍해서 연민이 생겼다"며 울먹였다.

김동성은 "늪에 빠진 날 도와달라고 하면 내 손을 잡아줄 수 있는 친구가 몇이나 있을까. 늪에서 손가락만 보인 내 손가락을 잡아 끄집어내 준 사람이 너다"라고 했다.

인민정은 "일으켜주려고 하는데 점점 오빠가 일어나는 것 같은. 하나씩 해낼 때마다 좋았고 지금도 좋다. 물론 나도 힘들 때가 있겠지만 그래도 좋은 게 더 많다"고 했다.

루머에 대해 대화하던 인민정은 돌연 "오빠가 스케이트를 타니까 허벅지가 28인치 되지 않냐. 그것 때문에 바람피우는 이미지로 쏠린 것 같다. 알고 보면 아닌데...아 웃겨"라며 웃었다. 이에 신동엽이 "천기누설을 했다"고 말해 모두를 폭소케 했다.

두 사람의 일상도 공개됐다. 김동성은 새벽부터 아이스링크장에 출근했고 오전부터 수업을 시작했다. 이후 인민정의 일을 도왔다. 인민정은 온라인에서 과일 판매를 하고 있다.

이들은 이어 마트 데이트를 나섰다. 마트에서 사람들은 '혹시 김동성 아니냐'며 알아봤고, 김동성은 다소 당황했다.

결국 김동성, 인민정은 사람들의 눈을 피해 마트를 벗어났다. 김동성은 "알아보는 분이 있을 때 빨리 벗어나고 싶다. 같이 온 민정이가 여자인 것도 들키고 싶지 않다. 안 좋은 소문이 나는 걸 아니까. 그 자리를 빨리 뜨고 싶었다"라며 심정을 고백했다. 인민정도 "오빠가 여자랑 다닌다고 소문날까봐 내가 조심스러웠다. 맨날 떨어져 있곤 했다"고 말했다.

한편 김동성은 2004년 오 모 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 김동성은 결혼 11년 만인 2015년 이혼 조정 신청을 냈다가 소송을 취하했다.

하지만 3년 뒤인 2018년, 결혼한지 14년만에 결국 합의이혼했다. 지난해 김동성은 두 자녀의 양육비를 지급하지 않아 '배드파더스' 사이트에 이름과 신상이 공개돼 구설에 오르기도 했다.

