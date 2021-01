전기차 대중화 '성큼'…굿바이! 내연車

환경 규제 커지고 미래차 관심 높아져

GM, 2035년까지 디젤 휘발유 엔진 생산 중단

현대차도 2040년부터 미국 중국 등서 전동화 차량만 판매

[아시아경제 이창환 기자] 전 세계 주요 자동차기업들의 전기차 전환 속도가 빨라지며 내연기관차와의 이별도 성큼 다가오고 있다. 각국의 환경 규제가 갈수록 거세지고 미래차에 대한 소비자들의 관심이 커지면서 완성차업체들이 선제적으로 전기차 전환 대응에 나섰다.

미국의 대표적 자동차회사 GM은 28일(현지시간) 2035년까지 휘발유와 디젤 엔진 자동차의 생산 및 판매를 전 세계적으로 중단하겠다는 계획을 발표했다. GM은 내연기관을 사용하는 상업용 대형 트럭을 제외하고 2035년 이후 전기차만 생산할 계획이다.

현재 GM의 매출과 수익의 98%가량은 화석연료를 사용하는 자동차 판매에서 나오는데 앞으로 전기차에서만 수익을 내겠다는 계획이다. 전기차 배터리를 비롯해 자율주행차 기술 등 GM이 향후 5년간 연구개발(R&D)에 투입하기로 한 돈은 270억달러(약 30조2000억원)에 달한다.

전기차 전환은 GM뿐 아니라 모든 완성차업체의 숙제다. 현대자동차 역시 GM 못지않게 빠르게 전기차 전환을 추진 중이다. 현대차는 지난달 10일 온라인으로 개최한 ‘CEO 인베스터 데이’에서 2040년부터 미국과 유럽, 중국 등 주요 시장에서 순수 내연기관 자동차 판매를 중단하고 전기차를 중심으로 한 전동화 차량만 판매하겠다고 밝혔다.

현대차그룹은 이미 지난해 말 신규 디젤 엔진 개발을 중단했다. 기업 체질을 친환경차 중심으로 빠르게 재편하고 있다는 평가가 나온다. 오는 3월 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’를 처음 적용한 전기차 ‘아이오닉 5’를 출시하며 전기차시장 공략에 집중할 예정이다.

메르세데스-벤츠의 모회사인 독일 다임러도 2022년까지 벤츠의 각 기종에 전기나 하이브리드 모델을 출시하겠다고 밝혔고 폭스바겐은 2030년까지 각 기종에 전기차 모델을 도입할 계획이다. 미국 포드자동차는 2022년까지 115억달러(약 13조628억원) 이상을 전기차에 투자할 예정이다.

자동차 시장에서 전기차 비중 2030년에는 30%에 이를것

완성차업체들이 앞다퉈 전기차 전환에 나선 것은 판매 속도가 예상보다 빠르기 때문이다. 시장조사업체 SNE리서치는 전기차 수요가 연평균 19% 성장을 지속, 10년 뒤인 2030년엔 자동차시장에서 30%를 차지할 것으로 분석했다. 시장조사업체들은 2040년 이후에는 전 세계 자동차시장에서 팔리는 자동차의 절반 이상이 전기차일 것으로 보고 있다.

전기차로의 전환 작업에 속도가 붙는 것은 환경오염을 우려한 각국의 탄소중립 정책과도 연관이 있다. 중국은 2035년 일반 내연기관 차량 생산을 중단할 예정이며 일본도 2030년대 중반까지 휘발유차를 시장에서 퇴출할 전망이다.

국내에서는 대통령 자문기구인 국가기후환경회의가 지난해 10월 2035~2040년께 내연기관차 판매를 중단할 것을 제안한 바 있다.

다만 충전 인프라 보급이나 산업 발전 속도 등에 따라 나라별로 전기차 완전 상용화까지는 차이를 보일 것이라는 전망이다. 이호 한국자동차연구원 책임연구원은 "전기차가 빠르게 보급되는 것에 반해 충전 인프라 확충은 다소 지연되는 상황"이라며 "전기차 보급 확대의 병목현상이 발생하지 않도록 충전 인프라의 빠른 확대가 필요하다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr