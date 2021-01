[아시아경제 박종일 기자] 28일 양천구(구청장 김수영) 신정3동에 위치한 계남근린공원에 조성된 무장애숲길에 눈이 쌓였다.

무장애숲길은 가파른 경사의 산길을 완만한 데크길로 조성해 누구나 숲에서 편하게 산책을 즐길 수 있도록 만든 산책로다.

구는 계남공원을 한바퀴 순환하는 무장애숲길을 지난 12월 완공했다.

