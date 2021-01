오늘부터 490억 규모 농축산물 할인쿠폰 행사 시작

[세종=아시아경제 김현정 기자] 설 명절을 맞아 내수 위축 극복과 소비자 장바구니 부담 완화를 위한 490억원 규모의 국산 농축산물 소비쿠폰 할인행사가 시작된다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사는 28일부터 ‘대한민국, 농할(농산물 할인) 갑시다’ 행사를 전통시장, 중소·대형마트, 온라인쇼핑몰, 직거래매장, 생협, 지자체 및 공공기관 쇼핑몰 등 다양한 온·오프라인 채널을 통해 전국적으로 추진한다고 밝혔다.

이번 행사에는 ▲대형마트 5개사(농협하나로마트, 이마트, 롯데마트, 홈플러스, GS리테일) ▲중소마트 4개사(메가마트, 서원유통, 로마켓, 삼주국민마트) ▲온라인 몰 8개사(마켓컬리, 11번가, 위메프, 이베이코리아, 인터파크, 오아시스마켓, 티몬, CJ) ▲지자체·공공기관 쇼핑몰 8개사(우체국, 해남미소, 남도장터, 이지웰, 포스몰, 농사랑, 거시기장터, 사이소)가 유통사로 참여한다.

소비자들이 각 유통사로부터 발급받은 소비쿠폰을 사용하여 국내산 신선농축산물 구매할 경우 최대 1만원까지 20% 할인을 현장에서 즉시 받을 수 있다.

또한 이번 행사에 참여하는 ▲전통시장 10개소 ▲직거래장터(과천 바로마켓) ▲직매장 37개 업체 ▲생협매장 15개 업체에서는 구매 금액에 따라 최대 1만원까지 온누리상품권이나 자체상품권으로 돌려받을 수 있다. 참여 전통 시장은 마천중앙시장, 목동깨비시장, 인천축산물시장, 도마큰시장, 태평시장, 태화종합시장, 평택송탄시장, 충주자유시장, 정읍 샘고을시장, 진주청과시장 등이다.

특히 전통시장 및 직거래장터는 시장 활성화를 위해 기존할인율에 10%를 추가해 1만7000원 이상 구매 시 5000원을, 3만4000원 이상 구매 시 1만원을 온누리상품권 또는 자체상품권을 받게 된다.

