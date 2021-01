속보[아시아경제 조성필 기자] 조국 전 법무부 장관 아들의 인턴확인서를 허위 발급한 혐의로 기소된 최강욱 열린민주당 대표가 1심에서 의원직 상실형를 선고받았다. 판결이 확정되면 최 대표는 의원직을 잃는다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr