위니아딤채, 2021년형 위니아 웨이브 에어컨 출시…8종 컬러 에디션

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 컬러 가전 트렌드를 반영한 2021년형 위니아 웨이브 에어컨 '컬러 에디션' 8종을 출시한다고 28일 밝혔다.

이번에 출시한 위니아 웨이브 에어컨 컬러 에디션은 프랑스 파리, 이탈리아 로마, 몰디브 등 해외 유명 휴양지를 모티브로 한 컬러를 입힌 것이 특징이다. 프렌치 네이비, 트레비 그린, 몰디브 블루, 몰타 그린, 타히티 레드, 코나 브라운, 노르딕 그린, 캐리비안 코랄 등 총 8가지 컬러로 소비자의 취향과 실내 인테리어에 따라 선택 가능하다.

기능적으로도 파워 냉방 외에 간접풍의 '쿨샤워' 기능을 통해 효율적으로 냉방을 할 수 있고 제습 기능, 극세사 필터 등도 적용돼 편의성을 높였다. 또 위니아 웨이브 에어컨에는 다양한 스마트 기술이 탑재됐다. 이번에 새롭게 적용된 인공지능(AI) 자동 클린 건조 기능이 에어컨 운전시간을 모니터링해 10분부터 45분까지 자동으로 에어컨 내부 건조시간을 설정해 준다.

베이비케어 기능도 적용됐다. 찬바람에 민감한 아기를 위해 순한바람을 제공하는 아기모드와 아기의 눈을 보호하기 위한 라이팅 온오프, 시끄러움 방지를 위한 음소거, 오작동을 방지하는 리모컨 잠금 기능 등이 장착됐다.

이 외에 와이파이 모듈 별도 구매 후 위니아 에어컨 스마트홈 어플리케이션을 활용하면 외부에서 기능을 조작할 수 있다. SK텔레콤의 AI 스피커 '누구'를 이용하면 음성으로 편하게 사용이 가능하다.

2021년형 위니아 웨이브 컬러 에디션은 17평형 제품으로 출시됐다. 색상은 8종으로 출하가는 200만원 대이다. '위니아e샵'을 비롯한 각종 온라인 쇼핑몰과 위니아 전문점, 하이마트, 전자랜드 등의 오프라인 판매점에서 구매할 수 있다.

위니아딤채 관계자는 "위니아 웨이브 에어컨은 코로나19로 인해 해외 여행을 못가는 고객에게 시각적인 인테리어 효과와 스마트한 기능을 제공해 고객 감성을 터치하는 매력적인 제품"이라고 말했다.

