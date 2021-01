[아시아경제 이지은 기자] 박범계 법무부 장관의 임명안이 재가됐다.

청와대는 문재인 대통령이 27일 오후 5시 30분경 박 장관의 임명안을 재가했다고 밝혔다. 임기 시작일은 이달 28일부터다.

