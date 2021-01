삼성전기, 5G·전장 날개 달고 영업익 '껑충'…올해 설비투자 확대(종합)

[아시아경제 우수연 기자]5G, 스마트폰, 자동차 등 전방 산업의 호조에 힘입어 삼성전기의 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기대비 70% 이상 성장했다. 올해는 설비 투자도 전년비 확대하며 시장 수요에 적극 대응하기로 했다.

27일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 652,111 전일가 217,000 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]삼성전기 "올 설비투자 전년비 확대…中 텐진 공장 셋업 완료"[컨콜]삼성전기 "MLCC 가격 인상, 시장 수급·업계 동향 따라 유연한 대응할 것"[컨콜]삼성전기 "갤럭시 S21 조기 출시 영향 크지 않다…1Q 본격 성장 기대" close 는 지난해 4분기 연결 기준으로 매출 2조864억원, 영업이익 2527억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 17%, 73% 증가한 수치다. 2020년 연간 기준으로는 매출 8조2087억원, 영업이익 8291억원을 기록하며 전년 대비 6%, 12% 성장했다.

최근 5G 시장 확대에 따른 MLCC 및 패키지 기판 등 고부가가치 제품의 판매가 늘면서 전년 동기 대비 실적이 크게 개선됐다. 다만 연말 재고 고정으로 인한 수요 감소 및 환율 등 요인으로 전기 대비로는 실적이 하락했다고 덧붙였다.

삼성전기는 현재 MLCC 분야에서 모든 공장을 풀가동하고 있으며, 올해도 1분기부터 스마트폰, PC, TV, 네트워크, 전장 부품 등을 중심으로 MLCC 수주 증가를 전망했다. 이날 실적 컨퍼런스콜에서 삼성전기 IR 담당자는 "특히 전장용 MLCC 수주는 전년대비 20% 이상 증가할 것으로 예상된다"고 언급했다.

시장 수급 상황이 타이트해지며 MLCC 등 주요 부품에 대한 가격 인상이 언급되는 가운데 삼성전기는 유연한 가격 정책을 펴겠다는 입장을 취했다. IR 담당자는 "부품 가격 인상에 대해서는 향후 시장 수급 및 업계 동향에 따라 유연하게 대응할 계획"이라고 말했다.

중국 텐진 신공장을 비롯해 설비투자를 꾸준히 확대하는 등 올해 설비투자 계획도 지난해 대비 공격적으로 잡았다. IR 담당자는 "올해 스마트폰, 자동차 등 전방산업 호조와 5G 등에 대응하기 위해 올해 설비투자를 전년대비 확대할 예정"이라며 "시장 성장 이상의 설비 투자 확대를 진행해 고객 수요에 적극 대응할 계획"이라고 말했다.

이어 "중국 텐진 신공장은 현재 초기 설비투자 셋업을 완료했으며 양산 안정성을 검증하고 있다"며 "신공장을 효율적으로 활용해 시장에 대응하겠다"고 덧붙였다.

부문별 매출을 살펴보면, 컴포넌트 부문의 4분기 매출은 중화향 스마트폰용과 전장용 MLCC 출하량은 늘었으나, 환율 영향으로 전기 대비 2% 감소한 9645억원을 기록했다. 삼성전기는 올해는 5G 스마트폰 시장 확대 및 PC, 서버용 등 언택트 관련 부품 수요 증가와 더불어 전장 시장도 성장세가 예상됨에 따라 고부가 제품 공급이 늘어날 것으로 내다봤다.

모듈 부문은 계절적 비수기 영향에 따른 플래그십 스마트폰용 카메라모듈 공급이 줄어 전 분기 대비 29% 감소한 5640억원의 매출을 올렸다. 삼성전기는 카메라모듈의 고성능 추세에 따라 광학 줌, 슬림화 등 차별화된 기술력으로 경쟁력을 확보하고, 보급형 중 고사양 스마트폰용 제품 공급을 지속해 매출을 확대할 계획이다.

기판 부문의 4분기 매출은 전기 대비 23% 성장한 5579억원을 기록했다. 모바일 AP용 및 CPU용 고부가 패키지기판과 OLED용 RFPCB의 공급이 확대되면서 실적이 개선됐다. 올해 기판 사업은 반도체 시황 개선 전망에 따른 수요 확대로 5G, 전장, 박판 CPU용 등 고부가 패키지기판 공급 확대로 수익성을 높인다는 계획이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr