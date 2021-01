[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 이르면 다음주 대검찰청을 방문해 윤석열 검찰총장과 만난다.

27일 법조계에 따르면 김 처장 측은 현재 윤 총장과의 만남을 위해 대검찰청과 일정을 조율 중이다.

김 처장의 윤 총장 방문은 취임 인사가 목적으로 통상적인 상견례 수준의 행사가 될 예정이다. 다만 공수처 출범 전부터 윤 총장이 공수처 1호 수사대상이 될 것이라는 전망이 많았던 탓에 두 사람의 만남에 이목이 쏠릴 것으로 보인다.

한편 지난 21일 취임한 김 처장은 주요 기관을 잇따라 방문하며 광폭 행보를 이어가고 있다. 25일 현충원을 찾아 참배했고 전날에는 박병석 국회의장과 이낙연 더불어민주당 대표, 주호영 국민의힘 대표 등을 만났다. 이날 오후에도 이찬희 대한변호사협회 회장을, 29일에는 김명수 대법원장과 각각 만날 예정이다.

