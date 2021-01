[아시아경제 지연진 기자] 엔에이치스팩16호 엔에이치스팩16호 353190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,180 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2,180 2021.01.27 00:00 장중(20분지연) close 는 천연물 신소재 업체 휴럼을 흡수합병한다고 27일 공시했다.

이 회사는 이날부터 상장예비심사결과 통지일까지 주권매매거래가 정지된다. 부적격의 심사결과를 통지한 경우에는 합병대상법인과의 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지 거래는 중단된다.

