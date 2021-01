HDC현대산업개발, 지난해 협력사 포함 사망재해 '0건'

권순호 HDC현대산업개발 대표(사진)가 26일 본사에서 안전·품질 특별캠페인 'SMART ZERO' 선포식에 참석해 발언하고 있다. <사진 제공=HDC현대산업개발>

권순호 HDC현대산업개발 대표이사는 26일 "안전보건경영시스템을 바탕으로 지난 한 해 동안 협력회사 및 임직원 여러분의 노고로 사망재해 제로 달성과 부상 재해를 현저히 줄일 수 있었다"고 말했다.

HDC현대산업개발는 이날 권 대표가 본사에서 협력회사와 함께하는 안전·품질 특별캠페인 'SMART ZERO(스마트 제로)' 선포식을 진행하며 이같이 말했다고 밝혔다.

권 대표는 "스마트 제로의 성공적 달성을 위해 중대재해 발생 위험요인을 사전에 제거하고, 시스템과 시설·도구 개선을 통해 원칙을 지켜나가 무재해·무결점의 현장관리에 최선을 다해 주시기를 당부한다"고 말했다.

이번 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 권순호 대표이사, 안전품질위원회 등 최소인원만 참석한 가운데 화상회의로 진행했다. 이날 캠페인은 올해 안전·품질 중점 추진사항 보고, PM별 안전·품질 운영방안 발표, 현장과 협력회사 포상, 안전품질위원회 위촉장 수여, 안전·품질 캠페인 선포문 낭독 등 순으로 진행됐다.

HDC현대산업개발은 'SMART ZERO'라는 슬로건 아래, '안전'면에서는 '자주적 안전관리(Self-control), 위험감시(Monitoring), 적극적인 참여(Assistance), 추적관리(Recheck), 의식개선(Training)', '품질'면에서는 '신속한 하자처리(Speedy), 기술자 역량 강화(Manpower), 현장 자율적 품질관리(Autonomous), 책임완결형 품질관리(Responsible), 협력체제 구축 (Teamwork)' 등을 통해 스마트 안전·품질 관리로 무재해·무결점 사업장을 구현해 나갈 계획이다.

아울러 이날 선포식에서는 안전과 품질면에서 각각 윤주건설, 두송건설 등이 우수협력회사로 선정되어 수상했다.

