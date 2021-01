SPC 삼립이 2021년 ‘소의 해’를 맞이해 빨간 소가 웃고 있는 캐릭터로 유명한 프리미엄 치즈 브랜드 ‘래핑카우’를 활용한 ‘래핑카우 베이커리’를 출시했다.

SPC삼립이 출시한 ‘래핑카우 베이커리’는 프랑스 치즈 브랜드 ‘래핑카우’를 원료로 사용해 고소하고 부드러운 맛을 느낄 수 있다.

S신제품은 부드러운 식빵 속에 래핑카우 치즈 커스터드와 딸기잼을 넣은‘치즈&딸기샌드’, 래핑카우를 넣어 고소한 풍미가 강한 있는 ‘치즈스팀케익’, 호떡 속에 부드러운 치즈 커스터드와 견과류를 넣어 고소한 맛을 살린 ‘씨앗치즈호떡’까지 총 3종이다. 전국 편의점, 마트, 슈퍼에서 구매할 수 있다.

SPC 삼립 마케팅 관계자는 “신축년(辛丑年)을 맞이해 ‘소’를 떠올릴 수 있는 브랜드와 협업한 신제품을 선보이게 됐다”라며 “앞으로도 다양한 프리미엄 원료를 활용해 고품질의 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

