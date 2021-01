[아시아경제 이민지 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 10,500 등락률 +5.25% 거래량 455,257 전일가 200,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 '스마트폰으로 車여닫고 시동' LG이노텍, 디지털 키 모듈 개발'안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'[클릭 e종목]"LG이노텍, 분기 최대 실적 온기…올 1분기도 이어질 것" close 은 지난해 영업이익으로 6810억원을 기록해 전년동기대비 43% 늘었다고 25일 공시했다. 매출액은 19% 증가한 9조5418억원을 기록했고 순이익은 131% 늘어난 2362억원으로 집계됐다.

