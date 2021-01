송파구, 임산부 1680명에 친환경농산물 꾸러미지원

올 한 해 동안 41만 원 상당 안전한 먹거리 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 지역 내 임산부 1680명을 대상으로 12개월간 41만원 상당의 ‘친환경농산물 꾸러미’를 공급한다.

‘임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업’은 유기농수축산물, 무농약농산물, 유기가공식품, 무농약원료 가공식품 등을 온라인 몰을 통해 임산부에게 지원하는 사업이다.

대상자는 송파구민 중 신청일 기준 임신부이거나 2020년1월1일 이후 출산한 산모이다.

신청 당시 영양플러스 사업 수혜자는 지원대상에서 제외된다.

신청은 1월 25일 오전 10시부터 임산부친환경농산물쇼핑몰 홈페이지를 통해 선착순으로 접수할 수 있다.

온라인 접수가 불가능할 경우 구청 지역경제과로 방문 신청도 가능하다. 온라인 신청 시에는 별도의 구비서류가 필요 없으나 방문 시에는 주민등록등본(3개월 이내 발급), 임신·출산 증빙서류를 제출해야 한다.

친환경농산물 꾸러미는 지정된 온라인 몰에서 지급된 적립금으로 월 4회로 연 16회 이내, 회 당 3만 원에서 10만 원까지 주문할 수 있다.

주문 시마다 총 금액의 20%만 본인이 부담하면 원하는 주소지에서 받아볼 수 있다.

향후 구는 예산 추가 확보 시 1인 당 7만 원 상당의 꾸러미를 추가 지원할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “‘임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업’을 통해 코로나19로 판로가 막혀 어려움을 겪는 농가를 돕고 감염 등에 취약한 임산부가 가정에서 안전하게 친환경농산물을 제공받아 건강한 생활을 할 수 있도록 하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr