CJ오쇼핑 '펀샵', 백지영·양준일 유튜브 채널서 이색상품 소개

[아시아경제 조인경 기자] CJ오쇼핑이 운영하는 쇼핑몰 '펀샵(Funshop)'이 인기 연예인 백지영과 양준일을 유튜브 채널을 통해 이색 상품을 소개하는 콘텐츠 커머스를 진행중이라고 24일 밝혔다. 차별화된 상품 라인업과 재미있는 아이디어 상품들을 인기 콘텐츠와 연계해 상품 홍보 효과를 기대한다는 게 펀샵 측의 설명이다.

지난 21일 유튜브 채널 '완전백지영'에서는 펀샵의 실내 캠핑용품을 체험하는 콘텐츠를 선보였다. 폴딩 의자, 화덕오븐, 캠핑용 칼, 날다람쥐 담요, LED 스피커 등 최근 트렌드가 된 '홈캠핑' 콘셉트의 상품들을 이용해 보고 소개하는 내용으로, 특히 백지영은 펀샵의 캠핑용품 PB인 '브룩클린웍스'의 폴딩 테이블에 관심을 보였다.

완전백지영은 백지영이 취미를 찾아 즐기는 내용의 콘텐츠를 선보이는 채널로 약 7만8000명의 구독자를 보유하고 있다. 이번 펀샵의 콘텐츠는 오픈 하루만에 조회수가 2만건에 달했다. 유튜브 고정 댓글에 있는 주소를 클릭하면 CJ몰 펀샵 전문관과 펀샵몰 기획전 페이지로 연결되어 제품을 구매할 수 있다.

앞서 14일엔 '재부팅양준일' 채널에서도 펀샵의 콘텐츠가 공개됐다. 양준일이 로비 539 핸드드립, 무중력 라이프 체어, 아미로 조명거울 등 펀샵의 대표 이색상품 7가지로 화보 촬영을 진행하고 사용 후기를 공유했다. 이 콘텐츠도 오픈 이틀만에 조회 수 10만건을 기록했다.

재부팅양준일의 구독자는 약 3만8000명. 특히 30~40대 이상 여성 시청자들이 많아 기대 이상의 매출 효과를 보고 있다고 CJ오쇼핑은 전했다.

펀샵 관계자는 "유명 연예인의 유튜브 채널과 협업하는 차별화된 콘텐츠커머스 시도를 통해 젊은층의 신규 고객을 확보하고자 한다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와의 연계를 통해 재미있는 쇼핑 서비스를 선보이겠다"고 말했다,

