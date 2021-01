[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 고신용 직장인 대상 신용대출 상품의 최대 한도를 기존 1억5000만원 에서 1억으로 축소한다고 22일 밝혔다.

적용 상품은 직장인 마이너스통장, 직장인 신용대출이며, 이날 오전 6시 신규 취급 분부터 새로운 한도가 적용된다.

카카오뱅크는 이번 축소와 관련 "올해 여신 사업 부문의 핵심 전략 목표인 중금리대출·중저신용자대출을 확대하기 위해, 고신용 대출 상품의 최대 한도를 축소하기로 결정했다"고 밝혔다.

한편 카카오뱅크는 올 한 해 중금리대출과 중저신용자대출의 확대를 위해 다양한 준비를 하고 있으며, 이 부분에서 분명한 성과를 보여드리기 위해 노력 중이라고 전했다.

