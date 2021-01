《시선집중》 때가 찼다! 더 이상 매수기회는 없다 무조건 잡아라!

▶▶수익률 250% 폭등 예상 비공개 종목 무료 공개 中 (클릭)

정확하고 높은 수익률로 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 현재 시장에 맞춘 증시 공략법을 공유하기로 했다.

◈반도체관련주

세계가 전자화 될 수록 반도체의 입지는 중요해지게 된다. 자동차, 시계 할 것 없이 반도체가 없는 제품보다 있는 제품이 더 많아지고 있다.

1. *브*인 (3*7**0)

- 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액, IT 공정재료 등 다방면 소재 개발 업체

- 현대 유망업종과 맞는 다양한 포트폴리오 보유, 관련시장 성장에 따른 수익성 기대

- 반도체 대란 및 전기차 판매량 증가로 인해 기하급수적 성장 예측→주가 연속 상승 예상

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

2. *익*** (2****0)

- 메모비반도체 장비수요 전년 대비 65% 증가

- 2019년 저점 터치 이후 꾸준한 성장 중

- 파운드리향 장비 비중 확대로 사업포트폴리오 다변화->매출 전년비 100% 이상 증가

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

◈경기민감주

한한령해제 가능성 상승 및 코로나 백신 보급에 따라 경기에 민감한 종목들이 높은 상승세를 기록할 걸로 전망된다. 지금 시점에 잡아야 하는 종목들은 다음과 같다.

1. *두*어 (*8**6*)

- 올 상반기까지는 영업적자 행진 계속 될 것으로 보이나 여행상품 재개 분위기↑

- 현재 업계 후순위이나 상대적인 현금동원력이 경쟁사 대비 앞서 순위가 뒤 바뀔 수 있음

- 주변국의 백신 접종 속도 및 트래블 버블 체결 여하에 따라 주가 상승 여지 충분

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

2. **트 (***8*0)

- 자체 온라인플랫폼에 해외 아티스트들 계약 추진 중

- 온라인 공연 활성화 및 하반기 일본 등에서 대규모 공연 진행 성사될 경우 상승 추진력↑

- 지속적인 아티스트 발굴을 통해 사업력 확장→아티스트 쏠림 리스크 극복

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

▶▶데이드투자그룹 독점 비공개 폭등주 무료 확인 (클릭)

관심종목: THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,215 전일대비 30 등락률 -2.41% 거래량 3,614,428 전일가 1,245 2021.01.21 14:05 장중(20분지연) 관련기사 더이앤엠 “자회사 루카에이아이셀, 인공세포막 기반 바이오 사업 본격화”더이앤엠, 루카헬스와 신규법인 공동 설립…"인공세포막 기반 바이오 신사업 진출"THE E&M, 루카에이아이셀 주식 30억에 취득 close , 에이디칩스 에이디칩스 054630 | 코스닥 증권정보 현재가 1,315 전일대비 40 등락률 -2.95% 거래량 7,838,082 전일가 1,355 2021.01.21 14:05 장중(20분지연) 관련기사 2월 백신접종 소식!! 개인 순매수 100조원 ‘이 기업’ 잡으세요!!2차전지 올해에만 70억 달러 성장?! 정부 지원 팍팍!!배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!! close , 오리엔트바이오 오리엔트바이오 002630 | 코스피 증권정보 현재가 1,935 전일대비 70 등락률 -3.49% 거래량 6,156,606 전일가 2,005 2021.01.21 14:05 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 임상2상 승인!! ‘주가급등’ 희귀의약품 지정!! 단숨에 오릅니다.【화제의테마】 "이미 떠났는데 무슨 소용?" 이거라도 잡아보자 TOP4오리엔트바이오, 주가 2035원.. 전일대비 3.04% close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 150 등락률 -0.95% 거래량 7,692,002 전일가 15,850 2021.01.21 14:05 장중(20분지연) 관련기사 씨아이에스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.95%씨아이에스, 외국인 15만 5000주 순매도… 주가 4.73%【화제의테마】 "지나가서 잡는들 무슨 소용?" 지금이라도 꼭 잡자 TOP4 close , 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,330 전일대비 15 등락률 +0.35% 거래량 1,789,326 전일가 4,315 2021.01.21 14:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일웰크론한텍, 362억원 규모 복합시설 신축공사 계약 체결“LG화학” 급등하는 이유! 속!! 시원하게 말씀드립니다!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.