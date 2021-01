[아시아경제 황준호 기자] 듀오백 듀오백 073190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,930 전일대비 1,170 등락률 -19.18% 거래량 3,011,205 전일가 6,100 2021.01.21 11:00 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[주식으로 대박나는 대박스탁론 ] 월25만원이면 1억이 내 계좌에!【대박STOCK LOAN 6월 추천】 일반형 연2.59%/ 장기형 연3.79% 무려5년고정 / 선착순예약 close 은 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변으로 “최근 주가급등과 관련해 공시할 중요한 정보가 없다”고 21일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr