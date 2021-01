"더 낮췄다" KT엠모바일, 월 9000원대 완전 무제한 요금제

[아시아경제 구은모 기자] 국내 알뜰폰 1위 기업 KT엠모바일은 알뜰폰 산업 활성화와 가계 통신비 절감을 목표로 월 1만원 대 미만 저가형 요금제 ‘모두다 알뜰’, ‘모두다 맘껏 안심’ 등 총 7종의 통신비를 최대 28% 인하해 월 9000원대 완전 무제한 상품을 구축했다고 21일 밝혔다.

우선 경제적 취약 계층의 통신비 부담 완화를 위해 월 5000원대 미만 요금제 ‘모두다 알뜰’ 3종의 이용료를 낮췄다. KT엠모바일이 보유한 LTE 후불 요금제 중 가장 저렴한 상품인 ‘모두다 알뜰 700MB’(음성 30분, 월 데이터 700MB)의 월 통신비를 기존 3190원에서 약 28% 가격을 낮춰 2290원으로 책정했다.

‘모두다 알뜰 1.2GB’(음성 40분, 데이터 12GB)와 ‘모두다 알뜰 1.5GB’(음성 100분, 데이터 1.5GB) 상품도 기존 대비 각각 약 21%, 9% 요금을 낮춰 3390원과 4890원에 제공한다.

저가형 완전 무제한 요금제 ‘모두다 맘껏 안심’ 4종도 최대 2100원 가격을 하향 조정해 월 1만원 대 무제한 상품으로 개편을 완료했다. KT엠모바일은 ‘모두다 맘껏 안심 4.5GB+(월 데이터 4.5GB)’의 가격을 기존 2만1900원에서 월 1만9800원으로 인하해 운영한다.

또한 알뜰폰 업계 완전 무제한 상품 중 최저가 수준인 ‘모두다 맘껏 안심+’(월 데이터 0GB)의 요금도 기존 대비 1500원 내린 9900원으로 설정, 월 9000원대 무제한 요금을 구현했다. 이 외에도 ‘모두다 맘껏 안심 1.5GB+’(월 데이터 1.5GB)와 ‘모두다 맘껏 2.5GB+’(월 데이터 2.5GB)의 요금도 각각 1만2800원, 1만5400원으로 내렸다.

‘모두다 맘껏 안심’ 요금제는 음성·문자 무제한, 데이터 기본 제공량 소진 후에는 400Kbps 속도를 지원해 기본적인 인터넷 서비스를 주로 이용하고 의도치 않은 조작으로 추가 요금 청구를 걱정하는 소비자를 위해 지난해 10월 출시했다.

전승배 KT엠모바일 사업운영본부장은 “코로나19가 장기간 지속됨에 따라 통신비 부담을 크게 느낄 어르신 및 어린이 등을 위해 저가 요금제 인하를 결정했다”며 “업계 주요 사업자로서 알뜰폰 산업 저변 확대와 가계 통신비 절감에 책임감을 갖고 요금제 개편·설계, 프로모션 기획 등 소비자 만족을 극대화할 수 있는 서비스를 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, KT엠모바일은 저가형 요금제 개편과 더불어 올해 1월 새해맞이 데이득(데이터+이득) 프로모션을 진행하며 합리적 통신 생활을 위한 소비자 혜택을 늘려가고 있다. 데이득 프로모션은 KT엠모바일 주력 요금제 7종에 최대 월 100GB 데이터를 추가 지원하는 이벤트다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr