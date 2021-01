중기부 "올해 스마트 공장 6000개 구축…예산 4376억 투입"

스마트공장 보급지원 사업 모집 통합 공고

2022년까지 스마트공장 3만개 보급 목표

"AI·데이터 기반 질적 고도화 중점 추진"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 올해 중소·중견기업을 대상으로 하는 스마트공장 보급확산 지원사업에 4376억원을 투입한다.

중소벤처기업부는 21일 스마트 제조혁신을 위한 '2021년 스마트공장 보급확산 지원사업' 참여를 희망하는 중소·중견기업 모집통합 공고를 냈다.

이번 통합 공고는 ▲스마트공장 구축 및 고도화(4002억원) ▲로봇활용 제조혁신(181억원) ▲스마트 마이스터(70억원) ▲스마트공장 사후관리(44억원) ▲스마트화 역량강화(33억원) ▲클라우드 기반 솔루션 개발(32억원) ▲스마트공장 수준확인(14억원) 등 총 4376억원 규모의 사업으로 구성됐다.

구체적으로 보면, 먼저 올해 4002억원을 투입해 민관 협력으로 6000개 이상의 스마트공장을 보급할 계획이다.

특히 올해는 스마트화 수준에 따라 보급 지원 수준이 달라진다. 고도화 수요기업에 대해선 정부 지원을 현행 1억 5000만원에서 2~4억원으로 상향해 질적 고도화를 촉진한다.

스마트화 전문인력을 일대일로 밀착 지원해 주는 코디네이터 지원제도는 기존 고도화 기업에서 인력·자금 등이 부족한 기초수준 구축기업으로 확대 운영한다.

협업로봇을 활용해 공정을 개선하고자 하는 중소·중견기업은 '로봇활용 제조혁신 지원' 사업을 신청하면 된다. 제조 현장의 높은 로봇 수요를 반영해 올해는 전년(85억원) 대비 대폭 증가한 181억원을 편성해 57곳 내외를 지원할 계획이다.

이와 함께 스마트공장 도입·운영과 관련해 중소·중견기업의 현장 애로를 해결할 수 있도록 스마트 마이스터를 총 800곳에 70억원 지원한다.

또한 자금과 인력이 부족한 소기업을 중심으로 스마트공장의 고장·결함, 솔루션 업그레이드와 핵심 부품 교체 등 AS 비용 50%를 지원한다. 전체 지원 규모는 총 44억원이며, 맞춤형 사후관리를 지원해 지속적인 성과 창출을 위해 올해 신설한 사업이다.

중소기업이 스마트공장 관련 전문 컨설팅을 지원받을 수 있도록 '스마트화 역량강화' 사업에 33억원의 예산을 편성해 860곳 내외를 지원할 계획이다.

중기부는 2022년까지 3만개의 스마트공장 보급을 목표로 역점 추진 중이다. 지난해 말까지 1만9799개의 스마트공장을 보급해 당초 목표치(1만7800개)를 초과 달성했다. 제조업의 디지털 전환 가속화 등에 따라 스마트공장 수요가 급증했다.

김일호 중기부 스마트제조혁신기획단장은 "올해는 그동안의 스마트제조 저변 확대 성과를 바탕으로 '양적 보급 중심에서 인공지능·데이터 기반의 질적 고도화로 전환'을 중점 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이어 "우리 경제와 산업의 근간인 제조업을 스마트공장 기반으로 혁신해 글로벌 경쟁력을 높이고, 제약·의료기기 분야 지원을 강화해 국민들이 체감할 수 있도록 케이(K)-스마트방역의 성공모델을 더욱 확산하는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 통합 공고문과 지원사업별 구체적인 내용은 중기부 홈페이지 또는 사업 전담기관인 중소기업기술정보진흥원(스마트제조혁신추진단)의 스마트공장사업관리시스템에서 확인 가능하다. 신청은 스마트공장사업관리시스템 등에서 온라인으로 하면 된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr