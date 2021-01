완도군, 정보공개 종합평가 ‘최우수 기관’ 선정

사전 정보 분야와 청구처리 분야에서 높은 평가

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)은 행정안전부 주관 ‘2020년 정보공개 종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

이번 정보공개 종합평가는 지난 2019년과 2020년 중앙행정기관, 지자체 등 공공기관을 대상으로 사전 정보, 원문 공개, 청구 처리, 고객관리 분야 등 4개 분야에서 공공기관 정보공개 수준을 평가했다.

완도군은 사전정보 공표 등록 건수·정보 목록 공개율 등 사전 정보 분야와 비공개 세부 기준 적합성, 청구처리 적정성 등 청구처리 분야에서 높은 평가를 받았으며 지난 2019년도 ‘우수’에 이어 2020년도 ‘최우수’ 등급을 받게 됐다.

신우철 군수는 “앞으로도 부족한 사항은 지속해서 점검하고 개선해 군민의 알권리 충족을 위해 양질의 정보를 제공, 투명하고 신뢰받는 기관이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

