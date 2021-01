고세, 환경 보호 위한 숲 3번째 조성 완료

[아시아경제 이승진 기자] 글로벌 코스메틱 기업 고세가 3번째 숲을 서울시 마포구 하늘공원에 조성했다고 21일 밝혔다.

고세의 친환경 브랜드 '세이키세'는 '세이브 더 블루'라는 환경 캠페인을 지난 13년간 전 세계적으로 진행하며 판매 수익 중 일부를 산호초 보호 기금으로 투자하며 바다 생태계 보호에 앞장섰다. 2018년부터는 캠페인 활동을 산림 보호까지 확장하며, 국내 환경 보호 전문 사회적 기업 ‘트리플래닛’과 협업해 작년 연말 서울 내 3번째 숲 조성까지 마쳤다.

숲 조성은 고세의 한국 법인인 고세코리아 임직원들의 자발적 봉사 참여를 중심으로 이뤄졌으며, 최근 조성된 세번째 숲에는 미세먼지 절감 및 공기 정화에 효과적인 마가목, 엄나무 등 총 100그루가 심어졌다. 고세코리아는 트리플래닛과 긴밀한 협업을 지속 이어가 숲을 확대 조성하고, 향후 세이키세 소비자와 클린 뷰티의 가치를 나눌 수 있는 다양한 프로그램도 마련할 예정이다.

고세코리아 관계자는 “고세는 ‘아름다운 지혜를 사람에게, 지구에게’라는 지속가능 경영 방향성을 수립하고 사람과 환경에 주요 가치를 둔 사회공헌활동을 꾸준히 진행해오고 있다”고 밝혔다.

