광주대, 교육혁신연구원 성과공유회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 오는 25일 학교 호심기념도서관 5층 학습법세미나실에서 ‘2020학년도 교육혁신연구원 성과공유회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

미래 교육에 대한 대응과 맞춤형 인재 양성을 목표로 지난해 10월 문을 연 광주대 교육혁신연구원은, 성과공유회를 통해 4개 산하 센터(교수학습지원·이러닝지원·비교과교육지원·교육성과관리)가 진행한 사업 발표와 향후 발전방안 등을 논의한다.

또한 동신대 교육혁신원, 호남대 교육혁신본부와 교육혁신을 위한 교류협력 협약식을 진행하고 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 교육대책 등을 상호 협력해 나갈 계획이다.

코로나19확산 방지를 위해 협약식은 최소인원으로 진행되며, 성과발표는 온라인(ZOOM)으로 열린다.

한편 ‘빛으로 도약하는 광주대학교’를 슬로건으로 출범한 교육혁신연구원은 교육역량 강화와 이러닝 기반 콘텐츠 개발 및 교육매체 제작 운영을 통한 교수역량 강화, 비교과 교육과정 관리를 통한 학습 및 진로 역량 강화, 교육성과관리 및 환류를 통한 교육의 질 제고 등을 위한 시스템 구축에 앞장서고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr