바이든 행정부 출범 맞춰 외교장관 '전격 교체'…의미는

[아시아경제 유인호 기자, 이지은 기자] 이번 ‘3차 개각’을 앞두고 주요 개각 대상으로 거론되지 않았던 외교부 수장을 문재인 대통령이 전격 교체한 것은 20일부터 공식 일정을 시작하는 바이든 행정부 출범에 맞춰 외교 기조를 재정비 하기 위한 조치로 풀이된다. 전문가들은 새 외교 수장 후보가 된 정의용 외교안보특별보좌관의 풍부한 외교·안보 경험과 정권 후반기 내각 안정성 등을 고려한 결과로 분석하고 있다.

정만호 청와대 국민소통수석은 20일 단행된 3개 부처 개각에 외교부가 포함된 의미를 두고 "강경화 현 외교부 장관이 최초 여성장관으로서 3년 간 장기 부임했고, 바이든 행정부 출범으로 주요국 행정부도 변화가 있다"며 "외교라인에 새로운 활력을 주는 외교라인 재정비 취지로 이해하면 된다"고 말했다.

외교가에서는 강 장관이 바이든 대통령 취임에 맞춰 교체될 것이란 관측이 조심스레 제기된 바도 있다. 한 전문가는 "국가안보의 가장 큰 위협인 북한에 대한 시각과 패권 도전에 나선 중국을 대하는 시각에서 문재인 정부와 바이든 행정부 사이에 존재하는 상당한 간극을 해소할 인물이 필요한 시점"이라며 "강 장관 교체를 계기로 새롭게 외교·안보 라인을 구성해야 할 것"이라고 말했다.

조성렬 국가안보전략연구원 수석연구위원은 정 후보자 내정에 대해 "국회의원이자 외교관 출신인데다, 안보실장을 3년 넘게 역임했고 미국에 대한 이해도가 높은 인물"이라며 "대통령의 임기 후반부를 잘 마무리하기 위해서는 경험 있는 인사가 필요하다는 생각이 영향을 줬을 것"이라고 분석했다.

정 장관 후보자는 지명 소감을 통해 "국회 검증을 무난히 마치도록 성실히 준비하겠다"며 "모든 절차가 끝나고 임명이 된다면 문재인 정부가 추진해 온 외교정책이 결실을 맺고 한반도 평화프로세스가 뿌리를 내릴 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 말했다.

