제주은행 "네이버의 지분 인수 검토는 사실무근"

제주은행은 20일 네이버의 제주은행 지분 인수 검토' 보도와 관련해 사실 무근이라고 공시했다.

