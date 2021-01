서울시, 미세먼지 이동형 대기질 측정 '모바일 랩' 운영

계절관리제 기간 9개 자치구서 운영…맞춤 정책 모색·저감 성과 평가에 활용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 미세먼지 연구소가 이달부터 보건환경연구원에서 도로 위를 달리며 주변의 미세먼지를 실시간 측정하는 '모바일 랩'을 서울 전역에서 본격 운영한다고 20일 밝혔다.

모바일 랩은 친환경 전기차 2대에 첨단 측정장비를 탑재한 이동형 대기질 측정시스템이다. 미세먼지는 물론 미세먼지의 원인이 되는 물질까지 동시에 측정하고 분석한다.

서울시는 미세먼지 계절관리제(1~3월) 기간 동안 강남구, 서초구, 성동구, 영등포구 등 9개 자치구를 대상으로 시간·공간별 미세먼지 농도와 성분을 분석한다고 밝혔다. 대기오염물질 배출 대형·소규모 사업장이 밀집한 고농도 우려 지역들로 집중 분석을 통해 계절관리제의 효과를 높인다는 목표다.

9개 자치구를 4개 구역으로 나눠 측정한다. 주 2회 추진할 계획이다. 1~2월엔 도로를 달리면서 주변 오염물질을 측정하고 3월에는 대형 배출사업장 인근에 찾아가 머무르며 측정한다. 시는 측정 결과를 미세먼지 고농도 우려 지역에 대한 집중관리방안을 모색하고, 계절관리제 의무 저감대상시설의 저감 성과를 평가하는데 활용한다는 계획이다.

한편 서울시 미세먼지 연구소는 올해 생활밀착·지역 맞춤형 정책 수립의 합리적 근거와 정책 이행의 효과성을 위해 ▲지역별 미세먼지진단을 통한 주 배출원 규명 ▲고농도 미세먼지 발생기여 인자 파악 ▲미세먼지 발생 기여도가 높은 배출원의 저감 가능성 진단 등 ‘미세먼지 생성 및 원인규명’과 관련된 과제를 집중 연구할 계획이다.

신용승 서울시 보건환경연구원장은 “모바일랩 운영은 서울시 미세먼지 발생원인을 과학적으로 규명함으로써 서울형 대기질 개선 정책 수립의 마중물이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 박록진 미세먼지 연구소장은 “환경문제는 과학적 사실과 밀접하게 연계돼 있고, 정책의 출발점은 미세먼지 문제에 대한 객관적인 진단"이라면서 "그 토대 위에서 효과를 예측할 수 있는 정책을 만들고 시민들의 물음에 답을 줄 수 있는 제도적 상상력과 정책적 지혜를 발휘하도록 과학적 근거 마련에 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.

