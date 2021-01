아임웰, 식물성 대체육 활용한 신제품 '감탄버거' 출시

건강 간편식 브랜드 아임웰이 식물성 대체육을 활용한 신제품 '감탄버거'를 18일 출시했다.

아임웰 감탄버거는 채식을 손쉽게 시작할 수 있도록 만든 제품이다. 100% 식물성 재료에 단백질 분말을 첨가해 건강하게 만든 햄버거 번을 사용했으며, 고기 대신 대두를 활용한 고단백 대체육으로 패티를 만들었다. 여기에 양파, 피망 등 재료와 감칠맛 나는 소스를 활용해 누구나 맛있게 즐길 수 있는 버거를 완성했다. 해동 후 전자레인지에 1분가량 조리하면 바로 먹을 수 있어 섭취도 간편하다.

아임웰은 식물성 대체육이 실제 고기와 별 차이가 없을 정도로 맛있어서 먹으면 감탄이 나온다는 의미를 담아 '감탄버거'라는 이름을 지었다. 채식 제품이나 식물성 제품은 맛이 없다는 편견을 깨고 누구나 간편하고 즐겁게 채식을 즐길 수 있도록 하기 위함이다.

기후 변화나 환경오염에 대한 위기의식이 커지면서 채식에 대한 관심이 전세계적으로 계속 높아지는 추세다. 또한 건강한 식생활에 대한 관심 증대와 더불어 배달음식이나 자극적인 음식이 아닌 건강하고 가벼운 식단을 찾는 소비자들이 늘어나면서 채식 제품도 활발하게 출시되고 있다.

아임웰은 건강한 식생활과 라이프스타일을 추구하는 브랜드로서 개인의 건강 증진과 동물복지, 환경보호에 함께하기 위해 채식&비건 사업을 확대하고 있다. 지난해 ㈜바이오믹스와 대체육 공동개발 MOU를 맺고 식물성 대체육 '고기대신' 제품 등을 입점 판매하고 있으며, 아임웰이 자체 개발한 단백질 초콜릿, 간편 간식, 음료, 한 끼 식사 등 채식 라인업을 꾸준히 늘려가고 있다.

감탄버거 상품을 기획한 이빛나라 PM은 "누구나 채식에 한걸음 다가갈 수 있는 맛있는 제품을 개발하는 데 집중했다"며 "'감탄버거'는 식물성 대체육 뿐만 아니라 빵, 소스까지 비건 원료를 사용해서 가볍고 건강하게 만든 제품이다. 채식을 통해 나와 지구를 건강하게 만드는 일에 많은 사람들이 동참하길 바란다"고 전했다.

아임웰은 출시를 기념해 할인 이벤트, 후기 이벤트 등 다양한 프로모션을 진행한다. 아임웰 '감탄버거'는 아임웰 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr