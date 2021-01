文대통령 입양 발언 논란에…홍익표 “6개월 사전위탁보호제 의무화 검토”

[아시아경제 전진영 기자] 홍익표 더불어민주당 정책위의장은 19일 논란이 된 문재인 대통령의 ‘입양아 바꾸기’ 발언에 대해 “진의가 전달되지 못한 것 같다”며 “사전위탁보호제를 입양 전 의무화하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.

홍 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “어제 청와대도 설명했지만 문 대통령 말씀 중에 진의가 전달되지 못한 부분이 있다. 사전위탁보호제라는 생소한 보호제도가 그것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “해당 제도는 입양 전 약 6개월간 예비 입양아동을 예비 부모가정에 위탁, 보호하여 모니터링하고 사후관리와 평가를 통해 보호는 물론 안정적 입양을 돕는 제도”라고 설명했다.

그러면서 “한국에서는 양부모 동의하에서만 관례적으로 허용되고 있으나, 입양 전 필수절차로 의무화하는 방안을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

