【화제의테마】 "떨어지는 칼날은 잡지마라?" 꼭 잡아야할 특급유망주 TOP4

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 자율주행관련주

자율주행에 대한 관심이 날로 뜨거워지고 있다. 단지 이상적인 기술에 불과했던 자율주행기술이었지만 기술이 날로 발달하면서 조금씩 현실화되고 있다. 여기에 전기차 생산과 맞물리면서 엄청난 파급 효과를 보이고 있다. 애플과 현대의 합작, 삼성의 차량용 반도체 판매량 증가 등의 호재가 맞물리며 미래를 향해 달려가고 있다. 기대하시라 엄청난 낙수효과를!

▶▶놓쳐서는 안되는 '자율주행 관련주' ▶지금 꼭 확인하세요 (클릭)

[3위] 2차전지관련주

삼성SDI와 SK이노베이션의 현대자동차의 전기차 배터리 공급사 최종 후보로 선정된 것으로 알려졌다. 현대차의 차세대 아이오닉 전기차 배터리에 탑재될 예정으로 25조원 규모로 알려졌다. 현대와 삼성이 전기차 사업에서 손을 잡음에 따라 향후 엄청난 시너지 효과가 예상된다. 특히 소재관련주들이 큰폭으로 상승할 것으로 보인다. 당장 안잡으면 진짜 후회할 것이다!

▶▶현대·삼성 손잡았다! 가장 크게 수혜입는 회사는? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[2위] 반도체관련주

반도체 대란이다. 재택근무와 비대면 활동이 늘어나자 PC에 대한 수요가 폭발하는데다 자동차와 생활가전 등이 첨단화되면서 반도체 수요가 폭증하고 있다. 세계 최대 메모리 반도체 생산사인 삼성전자 조차도 물량을 버거워 할 정도다. 삼성전자의 파운드리 점유율도 갈수록 높아져반도체 상승 랠리는 계속 될 것으로 보인다. 과연 어디까지 갈 수 있을까?

▶▶늦게 알수록 후회한다! 꼭 사야하는 '반도체 관련주' ▶신청 즉시 정보 받기 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 1,750 등락률 -9.72% 거래량 4,986,560 전일가 18,000 2021.01.18 13:56 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.11%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 76.61% ↑ close , 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 4,670 전일대비 620 등락률 -11.72% 거래량 10,752,496 전일가 5,290 2021.01.18 13:56 장중(20분지연) 관련기사 동방, 화물 운송부문 성장세지만… 부채비율과의 전쟁동방, 외국인 1만 1000주 순매수… 주가 -8.03%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 한솔홈데코 한솔홈데코 025750 | 코스피 증권정보 현재가 2,365 전일대비 60 등락률 -2.47% 거래량 23,644,579 전일가 2,425 2021.01.18 13:56 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 주식하면서 반드시 먼저 사야하는 종목 알려드려요한솔홈데코, 커뮤니티 활발... 주가 0.63%.한솔홈데코, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 7.39% ↑ close , 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 8,960 전일대비 490 등락률 -5.19% 거래량 5,869,982 전일가 9,450 2021.01.18 13:56 장중(20분지연) 관련기사 딱! 말씀드렸습니다. 글로벌 긴급사용 임박, 국내치료제! 강하게 터집니다오늘도 적중했습니다! 95% 치료효과에 ‘주가급등’!! 마지막 후속 株!!삼성제약, 외국인 9000주 순매수… 주가 2.64% close , 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 5,680 전일대비 170 등락률 +3.09% 거래량 6,536,746 전일가 5,510 2021.01.18 13:56 장중(20분지연) 관련기사 비비안, 주가 5600원.. 전일대비 1.63%【시선집중】 "나중에 알면 후회할텐데..." 이것 만큼 꼭 잡자 TOP3 비비안, 외국인 3만 주 순매수… 주가 4.94% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.