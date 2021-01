[시론]코로나로 인한 세대별 충격

서용구 숙명여대 경영학부 교수

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태는 최근 백신 접종이 시작되면서 시나브로 긴 터널의 끝에 다가가고 있다. 인류는 1년 이상 집콕 생활을 강요당하면서 라이프 스타일에 커다란 변화를 체험하고 있다. 예를 들면 배달 식품과 홈인테리어 분야는 역사적인 호황을 누리고 있다. 집안 체류시간이 길어지면서 홈엔터테인먼트 비즈니스도 거대 산업으로 성장하는 중이다.

코로나가 행복에 미치는 악영향을 ‘감성적 웰빙’과 ‘재무적 웰빙’이라는 두 가지 유형으로 나누어 살펴보자. 감성적 웰빙이란 주관적 행복도를 말하는 것이다. 재무적 웰빙이란 개인과 그 가족이 편안하게 인생을 살 수 있는 충분한 돈을 가지고 있는 지에 대한 만족도를 뜻한다.

첫째, 감성적 웰빙 측면에서 가장 큰 충격을 받은 세대는 60세 이상의 베이비부머와 고령자들이다. 기저질환자와 고령자층 사망률이 앞도적으로 높다. 이들은 감염에 대한 두려움으로 사회활동이 둔화된다. 쿠팡과 같은 이커머스 거래와 맥도널드 키오스크 이용에 취약한 노령층은 강제적 디지털 가속화에 거부감이 크다. 50년대 출생자들의 현업 은퇴도 가속화되고 있다.

X세대(1965~1979년 출생자)에게도 디지털 가속화는 스트레스다. 현재 42~56세에 해당하는 이들은 가족 부양과 사회에서 중추적 역할을 수행 중이다. 더불어 아날로그 선배 세대와 디지털 후배 세대의 통역과 가교 역할 까지 수행하고 있다.

밀레니얼 세대(1980~1994년 출생자)는 디지털에 대한 두려움은 없으나 일자리 부족 등으로 미래에 대한 불안감이 더욱 커지고 결혼과 출산을 계속 연기하고 있다. 소비력이 전 세대중에서 가장 왕성하지만 가처분소득은 가장 부족하다. 사회에 대한 불만이 커질 수 밖에 없는 상황이다. Z세대(1995~2009년 출생자)는 베이비 부머들을 지구를 망친 사람들로 비난하고 사회적 불평등과 기후위기에 가장 민감하게 반응하고 있다.

둘째, 재무적 웰빙에서 가장 큰 충격을 받은 사람들은 대면 서비스 산업에 종사하는 밀레니얼 세대다. 아직 저축해 놓은 자금이나 부동산이 충분하지 못한 상황에서 기업들의 감원, 자영업 시장의 부진으로 세상에 원망을 갖게 될 수 있다. ‘영끌’, ‘동학 개미 운동’의 배경이기도 하다. 1974년생의 경우 IMF 경제위기에 1년간 우리나라 기업들이 공개 채용을 중지해서 사회 진출이 1년간 연기되었던 사례가 있다. 이 같은 사회진출 지연이나 조기 퇴사는 인생 전체의 생애 소득을 대폭 줄이는 효과를 발생시킨다.

영국인을 연구한 한 조사에서 2008년 위기로 1년 지체되어 사회 진출이 1년 늦어진 사람은 1년 먼저 입사한 사람들보다 생애소득이 10% 정도 적을 것이라는 충격적인 예측을 한 바 있다. 국내총생산(GDP) 성장률이 지속적으로 하락하는 추세에서 단 1년이라도 늦게 경제활동을 한다는 것이 재무적 웰빙에 생각보다 큰 영향을 끼친다는 것이다.

즉, 코로나19로 지구촌 세계인들의 웰빙에 빨간불이 켜졌다. 감성적인 웰빙에서 가장 큰 충격을 받은 시니어 세대에게는 의료비 부담을 줄여주는 정책을, 재무적 웰빙에서 가장 큰 충격을 받은 밀레니얼 세대에게는 불안감을 줄여주고 주택마련과 결혼 인센티브를 과감히 제공하는 맞춤형 정책이 절실히 필요하다.