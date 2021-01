◇ 국장급

▲ 전력자원관리실 군공항이전사업단장 권영철 ▲ 주한미군기지이전사업단 파견근무 조경자 ▲ 주한미군기지이전사업단 파견근무 박승흥

◇ 과장급

▲ 인사복지실 인사기획관실 인적자원개발과장 김근희 ▲ 군사시설기획관실 건설관리과장 김미성 ▲ 국방전산정보원 행정정보화과장 정영임 ▲ 군사시설기획관실 부대건설사업과장 홍상미 ▲ 정보화기획관실 정보체계융합담당관 문윤태 ▲ 계획예산관실 전력유지예산담당관 김순자 ▲ 세종연구소 교육파견 배정원 ▲ 통일교육원 교육파견 박종인 ▲ 군사시설기획관실 시설제도기술과장 유승인 ▲ 정보화기획관실 사이버대응기술팀장 윤일원 ▲ 군사시설기획관실 군주거정책과장 양원석 ▲ 국방홍보원 경영지원부장 이장수 ▲ 통일교육원 교육파견 김택중

양낙규 군사전문기자