카페, 헬스장, 노래방 등 다중이용시설에 대한 방역조치가 일부 완화된 18일 서울 한 카페에서 시민들이 매장 내부에서 커피를 마시고 있다./강진형 기자aymsdream@

