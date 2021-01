주한미군, 용산·평택 기지 코로나 확산에 19일까지 '자택 대기령'

[아시아경제 이동우 기자] 용산 미군기지발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 이어지는 가운데 주한미군이 용산과 평택 기지를 대상으로 '자택 대기령'을 내렸다.

17일 주한미군 트위터에 따르면 주한미군 사령부는 용산과 평택 기지와 관련된 인원에게 전날부터 19일 오후 11시 59분까지 일부 필수 활동을 제외하고는 자택에 머물라는 지침을 내렸다.

이에 따라 용산과 평택 기지 안이나 밖에 사는 모든 관련 인원은 응급상황이나 필수 임무 관련 활동, 식료품·필수품 구매, 거주지 인접 지역 내 산책 등을 제외하고는 자택에 머물러야 한다.

부득이한 경우 대령급 지휘관이나 이에 해당하는 민간인 지휘관의 승인을 얻어 외출할 수 있다.

주한미군 사령부에 따르면 주한미군 장병 2명과 미국인 군무원 2명, 한국인 군무원 1명 등 용산 미군기지에서 근무하는 인원 5명이 지난 15일 추가로 코로나19 양성 판정을 받았다.

용산 미군기지에서는 지난 5일 미국인 군무원 1명이 코로나19에 확진된 이래 6일 3명, 7일 1명, 11일 2명, 13일 7명, 14일 6명, 15일 5명이 각각 양성 판정을 받아 지금까지 25명의 확진자가 나왔다. 여기에는 군무원 2명과 미군 전용 택시 기사 1명 등 한국인 3명이 포함됐다.

한편 이날 현재 주한미군 관련 전체 누적 확진자는 601명으로 집계됐다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr