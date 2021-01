인터파크, '집콕' 라이프 인기 상품 다 모았다

월간 테마 프로모션 '인생날 1월' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 새해를 맞아 비대면(언택트) 일상 속 '집콕족'들에게 유용한 상품들을 한데 모아 월간 테마 프로모션 '인생날 1월'을 17일 하루 동안 진행한다고 밝혔다. 인터파크의 '인생날'은 매월 17일 하루 동안 진행하는 쇼핑·투어·티켓·도서 통합 프로모션으로 타임딜, 테마딜 등 다채로운 코너로 구성된 것이 특징이다.

이번 '인생날 1월'은 ▲인생 타임딜 ▲인생 럭키딜 ▲인생 브랜드 등의 코너가 마련됐으며 5000원 쇼핑 할인 쿠폰과 간편결제 서비스 차이페이 3000원 할인 쿠폰 등이 제공된다. 오후 4시까지 매시각 정각에 진행하는 인생 타임딜에서는 '집콕' 라이프에 도움이 되는 인기 상품을 최대 54% 할인된 가격에 선보인다. 인생 럭키딜 코너를 통해서는 3만원 중복 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다. 인생 브랜드로 선정된 주방용품 브랜드 해피콜의 상품은 특가로 판매한다.

