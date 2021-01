'아이스크림에 코로나 바이러스가?' 제 2의 코로나 연어될라…화들짝 놀란 中

[아시아경제 최은영 기자] 거센 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 세로 비상에 걸린 중국이 지난해 '코로나 연어'에 이어 아이스크림에서도 코로나19 바이러스가 발견돼 논란에 휩싸였다.

15일 차이나데일리는 톈진(天津)의 한 식품회사가 생산하는 아이스크림 포장에서 코로나19 바이러스가 발견됐다고 보도했다. 외신은 "해당 상품은 이미 2,200상자 이상 시중에 풀린 상태였다"고 밝혔다.

같은 날 톈진시 방역지휘부는 따치아오다오(大橋道) 식품회사에서 의뢰한 아이스크림 샘플에 대한 핵산 검사를 벌인 결과 이 중 3개에서 양성 반응이 나왔다고 전했다. 지난 13일 1차 검사에서 양성 판정이 나온 뒤 다음 날 진행된 재검에서도 양성 판정이 나온 것이다.

초코, 딸기, 토란 맛 등 3종으로 각각 흰 플라스틱 용기에 떠먹는 형태로 포장된 이 아이스크림의 연이은 양성 반응에 톈진 방역 당국은 해당 공장을 즉각 폐쇄하고 조사에 착수했다. 조사 결과 해당 기간 동안 초코맛 아이스크림은 1,588상자(상자당 6개), 딸기 맛 1,627상자, 토란 맛 1,621상자 등 모두 4,836상자가 생산됐으며 이중 공장 재고를 제외한 2,251상자(1만3506개)가 시중에 풀린 것으로 드러났다.

공장 종사자 1,662명에 대한 핵산 검사는 현재까지 700명이 음성으로 나온 상태다. 톈진 방역 당국은 공장을 곧바로 폐쇄하고 아이스크림 원료인 뉴질랜드산 분유와 우크라이나산 유청분에 대한 수입 과정 조사도 착수했다.

특히 시중에 팔려나간 아이스크림 회수에 전력을 기울이고 있다. 당국은 '긴급 공지'로 이 사실을 공개하고 해당 제품을 사 간 시민들에 "몸에 이상이 있다면 바로 신고해달라"며 당부했다. 아직 판매되지 않은 아이스크림에 대한 수거와 관련 도소매상 폐쇄 조치도 함께 이루어지고 있다.

'코로나 아이스크림' 사태로 중국 내부에서는 '제2의 냉동 연어' 사태가 발생하는 것 아니냐는 우려의 목소리가 쏟아지고 있다. 지난해 6월 두 달 가까이 확진자 수 0명을 기록했던 베이징은, 코로나19 감염 국가에서 수입과 포장을 마친 채 신파디 시장에 배송된 연어로 인해 빠르게 재확산 세가 번졌다.

방역 당국은 "연어가 있던 냉동고에서 코로나바이러스가 발견됐다"라며 수입 냉동식품을 재확산의 원인으로 결론 내렸고, 이후 중국 내에서 불분명한 원인으로 코로나19가 퍼지면 냉동식품을 먼저 조사하는 등 철저한 경계 태세를 유지해왔다.

당국의 긴장 속에 리홍종 톈진시 당서기는 곧바로 해당 공장을 찾아 현장 회의를 열고 직접 확산 방지를 지시했다. 현재까지 톈진은 해외 유입 사례(16명)를 제외하고 본토 확진자는 없는 상태다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr