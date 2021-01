원희룡 “임종석, 감사원장이 주인행세?…尹에 이어 좌표 찍은 것”

“뭘 감추려는 건지 모르겠지만…충격적”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주도지사는 15일 임종석 전 대통령 비서실장이 최재형 감사원장을 두고 ‘집을 잘 지키라고 했더니 아예 안방을 차지하려 들고, 주인의식을 가지고 일하라 했더니 주인행세를 한다’고 비판한 것에 대해 “임 전 실장의 주장이 충격적”이라며 “뭘 감추려 하는 건지 모르겠지만 윤석열 검찰총장에 이어 최 원장이란 좌표를 찍은 것”이라고 비판했다.

원 지사는 이날 페이스북에서 “감사원장의 임기와 책무, 그리고 공무원에 대한 감사원의 감사는 헌법과 법률에 의해 보장된 것”이라며 “대체 안방이 무엇이고, 주인행세는 무엇이냐”며 이같이 말했다.

원 지사는 “감사원장을 비롯한 모든 공직자는 국민을 위해 일하는 것”이라며 “정권을 보위하고 지키기 위해 존재하는 것이 아니다”라고 지적했다.

원 지사는 “충고한다. 멈추라. 정당한 임무를 수행하고 있는 공직자들에 대한 공격을 중단하라”며 “대통령 주변의 일그러지고 삐뚤어진 민주주의가 대한민국을 어디까지 망가뜨릴지 걱정스럽다”고 밝혔다.

