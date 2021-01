나경원 “與, 법원 ‘박원순 성추행’ 인정에도…서울시장 후보 낼 건가”

“피해자와 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄하라”

[아시아경제 임춘한 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 전 자유한국당 원내대표는 15일 법원이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 혐의를 인정한 것과 관련해 “그 내용은 가히 충격적이었다”며 “피해자가 얼마나 큰 공포와 수치심을 느끼셨을까. 그저 미안한 마음만 들 뿐”이라고 밝혔다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “더불어민주당은 기어이 서울시장 선거 후보를 내겠다는 것인가”라며 “정말 뻔뻔함이 하늘을 찌른다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “명백한 범죄 행위의 피해자를 두고 ‘피해호소인’ 운운했다. 그것도 평소에 틈만 나면 여성인권, 남녀평등을 외치던 사람들이 말이다. 진영논리에 매몰돼 정신 나간 일들을 저질렀다”며 “양심이 눈곱만큼이라도 있다면 피해자와 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄하라”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “나경원이 이끄는 서울시청에서는 이런 끔찍한 성범죄는 절대 있을 수 없을 것”이라며 “일단 박 전 시장 성추행 혐의에 대한 대대적인 감사와 진실 규명에 나서겠다. 부실수사, 면죄부수사로 덮을 일이 아니다. 특히, 측근 세력의 방조와 묵인 여부를 완벽하게 밝혀내야만 재발방지 대책을 확실히 세울 수 있다”고 강조했다.

나 전 원내대표는 “적어도 서울시청에서 만큼은 성범죄를 완전히 추방하고 근절하겠다는 독한 의지로 재발방지와 2차 가해를 철저하게 막기 위한 섬세한 정책을 마련하겠다”며 “상대가 불편해하는 사적인 연락과 부당한 업무 지시를 막기 위한 시스템을 도입하겠다. 성희롱, 성추행에 대해서는 무관용의 원칙으로 가장 강력한 징계를 내리겠다. ‘잘 몰랐다’, ‘한번만 봐 달라’는 통하지 않을 것”이라고 말했다.

