현대모비스, 최근 5일 개인 99만 1996주 순매수... 주가 32만 9500원(-2.95%)

현대모비스는 14일 오전 10시 30분 현재 전일보다 2.95% 내린 32만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 31만 384주로 전일 거래량 대비 22.97% 수준이다. 현대모비스는 국내 1위의 자동차 부품 전문업체로 알려져 있다.

1월 11일 현대차증권의 장문수,조준우 연구원은 '현대차그룹 전기차 선두권 진입, 경쟁력 있는 전용 플랫폼 기반 BEV 확대, 로보틱스 사업 지분 투자, 애플의 협업 요청 등 현대차 및 시장대비 Valuation 할인 해소 중이나 여전히 과거 평균 수준대비 저평가. 친환경차 확대로 인한 수혜 기대. 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망. 2) 친환경차 확대에 직접적 수혜. 현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대.'라고 현대모비스의 목표가를 43만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대모비스를 99만 1996주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 66만 8124주 순매도, 33만 4399주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr