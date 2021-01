【시선집중】 주식하면서 한번은 꼭 잡아야할 특급 기대주 TOP3

▶1주일 수익률 250% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 숨은 특급 유망주는? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 2차전지관련주

삼성SDI와 SK이노베이션의 현대자동차의 전기차 배터리 공급사 최종 후보로 선정된 것으로 알려졌다. 현대차의 차세대 아이오닉 전기차 배터리에 탑재될 예정으로 25조원 규모로 알려졌다. 현대와 삼성이 전기차 사업에서 손을 잡음에 따라 향후 엄청난 시너지 효과가 예상된다. 특히 소재관련주들이 큰폭으로 상승할 것으로 보인다. 당장 안잡으면 진짜 후회할 것이다!

▶▶현대ㆍ삼성 손잡았다! 가장 크게 수혜입는 회사는? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[2위] 반도체관련주

반도체 대란이다. 재택근무와 비대면 활동이 늘어나자 PC에 대한 수요가 폭발하는데다 자동차와 생활가전 등이 첨단화되면서 반도체 수요가 폭증하고 있다. 세계 최대 메모리 반도체 생산사인 삼성전자 조차도 물량을 버거워 할 정도다. 삼성전자의 파운드리 점유율도 갈수록 높아져반도체 상승 랠리는 계속 될 것으로 보인다. 과연 어디까지 갈 수 있을까?

▶▶늦게 알수록 후회한다! 꼭 사야하는 '반도체 관련주' ▶신청 즉시 정보 받기 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 내일과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 한솔로지스틱스 한솔로지스틱스 009180 | 코스피 증권정보 현재가 3,060 전일대비 5 등락률 +0.16% 거래량 3,643,827 전일가 3,055 2021.01.14 13:28 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정한솔로지스틱스, 종합 물류 테마 상승세에 11.6% ↑한솔로지스틱스, 종합 물류 테마 상승세에 5.16% ↑ close , SG충방 SG충방 001380 | 코스피 증권정보 현재가 2,515 전일대비 200 등락률 -7.37% 거래량 4,850,497 전일가 2,715 2021.01.14 13:27 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 부자가 되고 싶어요? 그럼 클릭해보세요[e공시 눈에 띄네]코스피-11일SG충방 "현저한 시황변동 관련 중요한 공시사항 없어" close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 1,530 전일대비 5 등락률 -0.33% 거래량 7,807,419 전일가 1,535 2021.01.14 13:27 장중(20분지연) 관련기사 골드만 삭스가 추천한 ‘이 기업’! 관련! 항체치료제! 단번에 갑니다!에이비프로바이오, 외국인 34만 2947주 순매수… 주가 -1.95%글로벌 임상 3상!! 강하게 급등 할 국내치료제!! 찾았습니다 close , 에이디칩스 에이디칩스 054630 | 코스닥 증권정보 현재가 1,255 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 17,535,310 전일가 1,255 2021.01.14 13:28 장중(20분지연) 관련기사 잠깐 떨어졌죠? ‘ㅇㅇㅇ’ 출시로 신고가 달성할 1위기업!!에이디칩스, 주가 1215원.. 전일대비 -0.41%에이디칩스, 주가 1205원.. 전일대비 -4.37% close , 뉴인텍 뉴인텍 012340 | 코스닥 증권정보 현재가 4,355 전일대비 120 등락률 -2.68% 거래량 1,123,182 전일가 4,475 2021.01.14 13:00 장중(20분지연) 관련기사 뉴인텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.12%뉴인텍, 주가 4440원.. 전일대비 5.59%뉴인텍, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 8.2% ↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.